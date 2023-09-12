"В этом году международный джазовый фестиваль проводится в течение недели, с 11 по 17 сентября. В нем примут участие музыканты из Стамбула и кубинский ансамбль, а также выступят выдающие музыканты-пианисты — Сергей Жилин и Олег Аккуратов, певец Леонид Агутин", — отметил организатор.

По его словам, в фестивале примут участие победители международных и российских престижных конкурсов.

"На джаз-фестивале пройдет большая бесплатная образовательная программа. Музыканты проведут мастер-классы и творческие встречи в школе и колледже искусств курорта. А в сочинском Дворце молодежи пройдет премьера документального фильма "Джаз 100", который мы посвятили юбилею джаза. Докфильм сняли в прошлом году, когда джазовая общественность праздновала это большое событие", — подчеркнул Бутман.

По его словам, всем участникам фестиваля подарят сборники, выпущенные в честь столетнего юбилея джаза.

"С 12 по 14 сентября пройдут открытые концерты на сцене Южного мола. Завершится программа 17 сентября гала-концертом на сцене концертного зала "Фестивальный", — сказал музыкант.

В свою очередь, заместитель главы Сочи Елена Канюк отметила, что международный джазовый фестиваль проводится в Сочи с 2010 года. "В этом году программа фестиваля насыщенная: выступления на лучших сценических площадках курорта и на открытом воздухе , а также десять творческих встреч и мастер-классов. Для нас особо важно, что в год 85-летия нашего легендарного Зимнего театра здесь проведут сразу три концерта", — подчеркнула Канюк.