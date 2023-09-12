"Музейная экспозиция раскроет суть и глубину деревенского промысла через знакомство с хроникой его бытования, техникой, художественными особенностями, а также погрузит в быт, традиции, культуру и обычаи его народа", — говорится в сообщении.

Как добавляет пресс-служба, чтобы раскрыть самобытность и значимость промысла, в музее будут внедрены новейшие техники представления — такие как цифровая визуализация, аудио-инсталляции и многое другое.

Вырковская игрушка — русский народный художественный промысел, возникший в деревне Вырково Касимовского района Рязанской области, России. Этот уникальный вид русского народного искусства славится своей оригинальностью и красочностью.

Искусство изготовления вырковской глиняной игрушки происходит из глубокой древности. Первоначально игрушка была культовым, обрядовым предметом, инструментом древней магии. Позже к детской игрушке-свистульке перешли функции оберега, так как считалось, что свист отпугивает нечистые силы.

Целыми семьями занимались крестьяне гончарством. Тяжелую работу делали мужчины: копали и возили глину, рубили ее и мяли, делали гончарные изделия на ручном кругу, а женщины и дети, начиная с 8 — 9 лет, лепили игрушки. Затейливыми получались вырковские дудки, которые даже свистели по-разному. Петух давал два звука, высокий и низкий, будто кукарекал, медведь — низкий и долгий, напоминающий рев, свинья издавала короткие низкие звуки, похожие на хрюканье.

Излюбленная игрушка вырковских мастеров — конек-дудка. Он бывает двух- и трехголовым, будто едет пара или тройка лошадей.