Установлено, что в августе 2022 года мужчина, не прошедший в установленном порядке обучение и не имеющий разрешения на полеты, летал с клиенткой в районе деревни Чаглава и допустил "ошибки пилотирования, которые привели к столкновению дельталета с лесным массивом".

"В результате падения воздушного судна 35-летней женщине — пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении. Пилот признан виновным по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, а также удовлетворил иск потерпевшей о возмещении причиненного вреда и компенсации морального ущерба на сумму более 860 тыс. рублей.