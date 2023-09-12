«Россия является одним из ключевых поставщиков международных въездных туристов в Санью. Согласно официальным данным, с 2012 по 2019 год Россия была в первой тройке лидеров по количеству туристов, посещающих Санью. В 2019 году Санья приняла более 300 тыс. российских туристов, причем пик пришелся на периоды с марта по апрель и с сентября по декабрь», — напомнил он во время выступления на встрече, посвященной возвращению Хайнаня на российский рынок.

Как отметил Ип, сейчас идет подготовка гидов, экскурсоводов, говорящих на русском и английском языках. Также совершенствуется навигация на курорте, появились магазины с русскими продуктами, активно развивается медицинский туризм.

«В Санье насчитывается около миллиона гостиничных номеров различной категории, готовых принять российских туристов. Любимая россиянами бухта Дадунхай сейчас реконструируется. И к приезду российских туристов, думаю, она порадует новыми ресторанами и развлекательными заведениями», — рассказал он.

Он считает, что после запуска авиасообщения многие русскоговорящие сотрудники, покинувшие Хайнань во время пандемии, вернутся на остров.

Что касается оплаты товаров и услуг банковскими картами, то Ип рекомендует туристам иметь при себе наличные. В рамках туристических групп возможны и другие варианты, так как у путешественников всегда будет сопровождающий, к которому можно будет обратиться за помощью.

«Кроме того, крупнейшая китайская платежная система Alipay недавно разрешила привязывать в приложении иностранную банковскую карту. Можно попробовать привязать российскую UnionPay. Тем не менее, лучше иметь при себе наличные», — заключил Ип.

В настоящее время между Россией и Хайнанем нет прямых рейсов, и туристы добираются через Пекин, Шанхай или третьи страны.

В марте Хайнань возобновил безвизовый въезд в провинцию для граждан 59 стран, включая Россию. Туристы могут находиться на острове без визы в течение 30 дней при условии покупки тура через турагентство.