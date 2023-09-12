«Россия – ключевой туристический рынок Саньи. 1 июля заработал отреставрированный международный терминал аэропорта Саньи, постепенно стали восстанавливаться рейсы в другие страны. Надеемся, что в этом году получится открыть прямой рейс из Саньи и в Россию. Планируем в конце года. Информации по авиакомпании пока нет. У нас существует политика субсидирования авиамаршрутов, и мы считаем, что как российские, так и китайские авиакомпании могут взять на себя это решение», — сообщил он журналистам на встрече, посвященной возвращению Хайнаня на российский рынок.

Как напомнил Ип, программа субсидирования прямых авиаперевозок на Хайнань действовала и до пандемии. Загрузка самолета должна быть на уровне 60%, но так как остров только открылся после пандемии, то требования будут более мягкие. Размер субсидии варьируется от 3 до 6 тыс. юаней за кресло (около 40-80 тыс. рублей).

«До пандемии Санья принимала более 300 тыс. российских туристов. Естественно, мы надеемся, что в следующем году мы эту цифру наверстаем и, возможно, увеличим. Мы уже пообщались в России с представителями туркомпаний, турагентств, и они считают, что отправить на остров 300 тыс. человек несложно», — заключил он.