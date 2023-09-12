Как сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме. Документ подписали заместитель гендиректора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий и гендиректор ООО "Аэропорт Байкал" Дмитрий Гармаев в присутствии главы Бурятии Алексея Цыденова и председателя совета директоров ООО "Новапорт Холдинг" Романа Троценко.

"По соглашению с КРДВ в проект по созданию нового аэровокзального комплекса будет вложено 2,66 млрд рублей (ранее сообщалось о 1,8 млрд рублей частных инвестиций — ИФ), работу получат 60 жителей Улан-Уд", — отметил Скалий.

Площадь нового терминала внутренних воздушных линий составит более 6,6 тыс. кв. метров, пропускная способность — 600 пасс/час, что вдвое выше по сравнению с нынешней пропускной способностью аэропорта. Выполнение строительно-монтажных работ будет производиться в условиях действующего аэропорта, их предполагается завершить в сентябре 2024 года.

"Развитие любого региона очень сильно зависит от доступности, от логистики, от экономических и социальных связей. Развитие авиасообщения для нашей республики крайне важно. Поэтому возможность, которую дает строительство аэропорта, раскрывает потенциал республики, дает стимул для дальнейшего развития всей республики", — отметил Цыденов.

"Мы строим терминал, который сможет обслуживать 2 млн 200 тыс. пассажиров в год и считаем, что мы будем видеть в ближайшее время рост туристического потока в Бурятию на уровне примерно 10% в год", — полагает Троценко.

Ранее в постановлении правительства РФ о реализации инвестпроекта по строительству нового терминала аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ указывалось, что пропускная способность нового аэровокзального комплекса вырастет вдвое по сравнению с нынешней и составит более 1 млн пассажиров в год. Кроме того, отмечалось, что общий объем частных инвестиций в проект составит 1,8 млрд рублей.

"Новапорт Холдинг" и ООО "Спектрум-Холдинг" (входит в ГК "Спектрум") в декабре 2022 года подписали договор о строительстве терминала внутренних воздушных линий (ВВЛ) в аэропорту "Байкал". Подрядчику предстоит за 2,911 млрд рублей до 9 сентября 2024 года построить непосредственно здание терминала ВВЛ, а также обустроить автостоянки, систему пожаротушения, локальные очистные сооружения, пост охраны и другие вспомогательные объекты.