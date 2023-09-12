"По данным окружной транспортной прокуратуры, у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, возникли опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение посадку делать в Новосибирске, где длиннее полоса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по расчетам, топлива до Новосибирска должно было хватить, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

Также сообщается, что при перелете из Сочи в Омск с авиалайнера в воздухе поступил сигнал тревоги, затем он пропал с радаров.

Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже самолет сел на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту людей не пострадал, пассажиры размещены в местном ДК.

Данные о количестве людей на борту неоднократно менялись, по последним данным МЧС, на борту находился 161 человек, в том числе 6 членов экипажа и 21 ребенок.

По данному факту Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Уральская транспортная прокуратура проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.