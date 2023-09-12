"Думаю, что демонстратор должен появиться в 2025 году, а потом — в зависимости от того, какая будет концепция. По крайней мере то, что рассматривается сейчас, это судно около 40 метров "река-море". И планируется серия. Серия — это от 20 до 30 судов", — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Говоря о потенциальных заказчиках, он отметил: "Это как некий стартовый флот для туристических маршрутов. А дальше уже будет понятно — будут это индивидуальные заказы или это будут туристические компании заказывать".

В мае этого года между Минпромторгом, ОСК и "Газпромом" было заключено соглашение о намерениях по взаимодействию и сотрудничеству в целях реализации проекта "Аурус-Марин". Сообщалось, что в его рамках до конца 2023 года планируется выполнить комплекс проектных и экспериментальных работ для выполнения "аванпроекта" судна премиум-класса длиной 20-40 метров, сформировать концепцию и бизнес-план, определить подход к выбору поставщиков и источников финансирования проекта.

Создание эскизно-технического проекта планируется реализовать не позднее конца 2024 года.

Третий этап, включающий выполнение работ по проектированию, сертификации, подготовке производства, производству прототипов и выпуску конструкторской документации, поставку опытных образцов, организацию серийного производства и продаж судна планируется осуществить не позднее конца 2027 года.

Конкретные сроки этапов проекта будут определены сторонами исходя из согласованного технического облика яхты, применяемых технологий, индустриальной модели, объемов и порядка финансирования, а также участников проекта.