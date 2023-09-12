"О каких пунктах пропуска речь идет: это — канатная дорога, международный аэропорт строящийся, постоянный пункт пропуска международного автомобильного моста. Это обеспечит развитие международного транспортного коридора с Китаем и создаст комфортные условия для пересечения границы", — отметил Орлов.

Он подчеркнул, что для раскрытия экономического потенциала требуются федеральная поддержка. Среди необходимых решений также — новые преференции для инвестора.

"На базе территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" считаем возможным пилотировать международный режим ТОР. Свободные площадки имеются", — сказал глава Приамурья.

Власти региона ожидают, что к 2030 году туристический поток увеличится в два раза и составит, как сообщил Орлов президенту, 700 тыс. человек в год. Увеличится и средняя продолжительность пребывания туристов в городе.

Как сообщалось, в Приамурье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР, заключенного в сентябре 2015 года, строится канатная дорога между Благовещенском и китайским Хэйхэ. Первая в мире трансграничная канатная дорога будет пассажирской. Символический старт проекту был дан в июле 2019 года.

Новый международный автомобильный мост Благовещенск — Хэйхэ, построенный на основе концессии, был открыт 10 июня прошлого года. При полной загрузке проект предусматривает ежедневное обслуживание 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.

В главной воздушной гавани Приамурья идет строительство новой ВПП и аэропортового комплекса. Будет построен новый терминал внутренних и международных воздушных линий площадью не менее 25 тыс. кв. м с суммарной пропускной способностью 1,3 млн пассажиров в год. Проект также предполагает возведение нового грузового комплекса мощностью не менее 6 тыс. тонн грузов в год, что на 2 тыс. тонн больше действующего терминала.

Международный терминал аэропорта Благовещенска включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Приамурья.