"Пассажиры сейчас садятся в автобусы и разъезжаются в пункты назначения: Омск, Новосибирск. В ДК села Убинское им предоставили питание, воду, зарядные устройства для мобильных телефонов. Багаж выдан пассажирам", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейса Сочи-Омск не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже самолет сел в поле в Убинском районе Новосибирской области, никто находившихся на борту 170 человек не пострадал.

Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщала, что экстренная посадка в Новосибирской области связана с отказом гидросистемы. По расчетам, топлива до Новосибирска должно было хватить, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

Власти организовали доставку пассажиров по желанию до Новосибирска или Омска.

Следствие возбудило уголовное дело после аварийной посадки по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).