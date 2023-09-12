Соответствующее распоряжение 9 сентября 2023 года подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь, в том числе, идет о строительстве нового пассажирского перрона для стоянки воздушных судов, объектов аэропортовой и коммунальной инфраструктуры. Общая площадь этих объектов составит более 220 тыс. кв. метров.

В 2026-2027 годах на реализацию проекта планируется направить 8,2 млрд рублей. При этом основной объем средств будет выделен в 2026 году — более 4,5 млрд рублей.

"Развитие инфраструктуры аэропорта Пашковский даст возможность сократить время в пути для пассажиров за счет формирования прямых беспересадочных рейсов из Краснодара в регионы России и зарубежные страны, а также создаст условия для снижения стоимости авиаперевозок", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, АО "Международный аэропорт Краснодар" собирается построить новый трехэтажный аэровокзальный комплекс площадью 83 тыс. кв. метров. Терминал будет готов обслуживать до 10 млн пассажиров в год. Под проект была учреждена новая компания — ООО "Аэротерминал". Здание действующего аэропорта будет перепрофилировано в торгово-развлекательный или конгрессно-выставочный центр. Инвестиции в проект ранее оценивались в 20 млрд рублей.

В 2022 году аэропорт получил соответствующее положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешение Росавиации. Срок сдачи объектов в эксплуатацию был определен — IV квартал 2024 года.

Сообщалось также, что за счет средств федерального бюджета запланировано строительство перрона, который позволит одновременно обслуживать 21 воздушное судно (сейчас — 12), а также рулежных дорожек. Кроме того, администрация Краснодарского края взяла на себя обязательства по строительству дорожной инфраструктуры.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Сочи и Анапы входит в ГК "Аэродинамика". С февраля прошлого года аэропорт закрыт для обслуживания рейсов из соображений безопасности.

До введения ограничений он принимал рейсы "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, "ЮТэйр" ,"Якутии", "Азимута" и других. По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодара достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост относительно 2020 года в 1,6 раза, "доковидного" 2019 года — на 7,7%).