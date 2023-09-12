"Если говорить о летнем сезоне этого года, то число туристов составило более 500 тысяч человек. При этом следует отметить, что увеличивается число гостей из других регионов — 370 тыс. человек. В целом должен отметить, что сезон состоялся, спрос на поездки в Иркутскую область сохраняется, и число гостей сопоставимо с показателями прошлого года", — сказал он.

По его словам, за 7 месяцев этого года Иркутскую область посетили 6,8 тыс. иностранцев.

"В 2023 году мы ждали восстановления туристического потока, в том числе из Китая, но так как соглашение по безвизовому обмену начало действовать с августа 2023 года, и были выявлены сложности в его реализации, то пока иностранные гости приезжают по визам небольшими группами", — сообщил Кобзев.

В 2022 году регион принял 1,7 млн туристов, то есть на 18% больше, чем в допандемийном 2019 году.

Как сообщалось, приезжающие в Иркутскую область туристы в основном хотят видеть озеро Байкал. Туроператоры предлагают им туры на крупнейший на озере остров Ольхон, на Малое море (часть Байкала), на южное побережье (поселок Листвянка, Большие Коты, Кругобайкальская железная дорога). Туристически привлекательным также считается сам Иркутск с его уникальной деревянной архитектурой в центре города.