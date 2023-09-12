"Прошу правительство до 1 марта будущего года подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона. Он должен охватывать строительство новых и модернизацию действующих аэропортов, улучшение стандартов для работы малой авиации, поставку отечественных самолетов и вертолетов. И, конечно, повышение доступности авиаперелетов, прежде всего за счет уменьшения расходов авиакомпаний на лизинг воздушных судов", — сказал Путин.

Он отметил, что точные параметры и целевые ориентиры программы, которую поручено подготовить правительству, еще предстоит определить.

"Думаю, будет верным поставить такую планку, чтобы к 2030 году пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до 4 млн человек в год", — сказал президент.

В ходе своего выступления он отметил, что для развития авиасообщения Дальнего Востока с европейской частью России, а также повышения связанности дальневосточных регионов ранее была создана единая дальневосточная авиакомпания, основные маршруты которой субсидируются государством.