"Самолет в Убинском районе сел в поле, пострадавших нет", — сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе новосибирского аэропорта "Толмачево" "Интерфаксу" заявили, что самолет запрашивал посадку в аэропорту, так как не смог приземлиться в Омске.

По уточненным данным МЧС, на борту лайнера находилось 170 человек.

"По уточненной информации, на борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. Все из них эвакуировались. Никто не пострадал. Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет", — говорится в сообщении.

К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов для доставки людей в пункт временного размещения в местном доме культуры.

"По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано. В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Семке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам", — написал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.

По его данным, в 9:44 местного времени в Новосибирской области самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности.

В Росавиации заявили, что пилоты лайнера визуально выбирали место для приземления.

"Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска)", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Также сообщается, что в Новосибирской области организован оперативный штаб, из Омска для организации помощи вылетел самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Кроме того, в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск.

Согласно сервису Flightradar24, инцидент произошел с лайнером с бортовым номером RA-73805. Первый полет этот самолет совершил 2 февраля 2004 г., в "Уральских авиалиниях" эксплуатировался с мая 2013 г. До этого самолет летал в Air Arabia и Air Arabia Maroc.