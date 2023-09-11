«На данный момент в России 17 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, к внесению в список предложены еще два объекта – “Исторический центр города Гороховец” и “Астрономические обсерватории Казанского Федерального университета”. Номинации отражают вклад России в мировую культуру и науку, а также подчеркивают социально-культурное и этнографическое богатство страны», — говорится в сообщении российской делегации.

Как уточняется, церемония открытия 45-й сессии Комитета прошла в историческом дворце Аль-Мурабба в Эр-Рияде.

“Мы рады, что именно Саудовская Аравия принимает в этом году 45-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы верим, что культурное достояние является той основой, которая объединяет не только нашу нацию, но и весь мир. Осознавая это, королевство стремится поддерживать международный диалог и создавать все условия, чтобы сохранить культурное и историческое наследие для будущих поколений», — заявил на церемонии министр культуры Саудовской Аравии, принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд.

Конвенция о всемирном наследии ЮНЕСКО была утверждена в 1972 году. Комитет всемирного наследия состоит из представителей 21 страны-участницы, избранных Генеральной Ассамблеей, и собирается ежегодно. Комитет отвечает за реализацию Конвенции о всемирном наследии, использование Фонда всемирного наследия, а также принимает решения о включении объектов в Список всемирного наследия и обеспечивает их защиту.

В состав Комитета входят: Аргентина, Бельгия, Болгария, Египет, Эфиопия, Греция, Индия, Италия, Япония, Мали, Мексика, Нигерия, Оман, Катар, Российская Федерация, Руанда, Сент-Винсент и Гренадины, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Замбия.