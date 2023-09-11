«К нам примыкают три огромных рынка – Европа, Ближний Восток с Индией и Юго-Восточная Азия. Общий объем импорта туристических поездок в этих трех регионах составляет $980 млрд. В 2022 году банк Credit Suisse провел исследование численности граждан разных стран с чистыми активами. Оно показало, что в радиусе примерно 8-часового перелета от нас проживает 639 млн человек с чистыми активами более $100 тыс. То есть вокруг нас огромный рынок по численности и платежеспособности, с которым мы можем взаимодействовать», — цитирует его выступление на профильной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке в понедельник пресс-служба РСТ.

Уманский напомнил, что до пандемии въезд зарубежных туристов постоянно рос и в 2019 году достиг 10,8 млн поездок. Общий доход от экспорта туристических услуг составил $11 млрд. Тем не менее, по его словам, даже в период роста въездного турпотока и доходности отрасль демонстрировала отрицательный баланс.

«Рост отрицательного сальдо сохранялся, в 2019 году он составил минус $25,2 млрд. Несмотря на временное сокращение потерь в связи с пандемией и началом СВО, мы видим, что отрицательное сальдо сейчас вновь восстанавливается. Показатели достигли уровня 2015-2016 годов. Одна из причин – в том, что Россия мало зарабатывает на иностранных туристах: на одного средний доход составляет $318, в то время как среднемировой показатель по индустрии — $1270», — пояснил президент РСТ.

Параллельно, по его словам, российские туристы много тратят за рубежом. В 2019 году импорт туристических услуг составил $36 млрд. В первом полугодии 2023 года выезд восстановился за счет туризма в дружественные страны и составил 11,6 млн поездок.

«Пока в сравнении с расходами на импорт услуг в сфере туризма Россия зарабатывает слишком мало на экспорте своего турпродукта. Но наращивание числа туристов без увеличения доходной части не приводит к тому, что экспорт туристических услуг компенсирует потерю денег от импорта. Стране нужен платежеспособный зарубежный турист, а для этого необходимо создавать турпродукт, способный конкурировать на международном рынке. В этом случае мы сможем выиграть и конкуренцию за внутреннего туриста. Соответственно, удержим значительное количество денег внутри страны и естественным образом сократим объем импорта туристических услуг», — сказал президент РСТ.

По его словам, для увеличения зарубежного турпотока и доходов от него необходимо упрощение визовых формальностей и расширение безвизового взаимодействия с дружественными странами. А также решение проблем, вызванных уходом из России международных платежных систем.

«Мы благодарны Минэкономразвития за карту туриста «Мир». Считаем также, что одновременно надо увеличить лимит на ввоз наличной валюты из-за рубежа. Пока туристы не могут расплачиваться в России своими картами, они готовы везти сюда наличные деньги, но существующий лимит в $10 тысяч – это очень мало для богатых людей, например, из стран Ближнего Востока. Одновременно предстоит подумать над открытием территорий беспошлинной торговли внутри России. В Китае они показывают очень хорошие результаты, и мы вполне могли бы перенять этот опыт», — сказал Илья Уманский.

По его словам, необходимо также комплексное продвижение России на международном рынке, причем направленное на платежеспособного туриста.