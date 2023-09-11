"До конца следующего года на сопке Орлиное гнездо во Владивостоке мы должны закончить строительство непосредственно театрально-музейного комплекса", — сказал Хуснуллин во время доклада о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России.

По словам вице-премьера, академию хореографии в Севастополе достроят к концу 2023 года, а к концу 2024 года завершат основные строительные работы по всему комплексу. Также до конца следующего года планируется достроить хореографическую академию в Кемерове.

Помимо этого, в Калининграде до конца этого года введут музейный комплекс Третьяковской галереи, а театрально-культурный центр достроят к концу 2024 года.

Как сообщалось, в состав музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке входят 13 объектов общей площадью более 163,7 тыс. кв.м. Объекты возводятся на сопке Орлиное гнездо. В частности, там появятся филиалы Мариинского театра, Третьяковской галереи и Российского государственного института сценических искусств.