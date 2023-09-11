"Горный курорт "Роза Хутор" вместе с известным спортивным фотографом Алексеем Шабановым реализовал акцию, объединив яркую привлекательность спорта с остротой экологической проблематики", — подчеркивает пресс-служба.

Местом ее проведения стал расположенный на высоте 1050 метров над уровнем моря горный вейк-парк, где любители катания на вейкборде занимаются воднолыжным слаломом и акробатикой.

"В вейк-парк доставили собранные на курорте и предназначенные для последующей утилизации отходы ПЭТ и соорудили из них специальную фигуру для прыжков. Известный сочинский вейкбордист Вадим Мамаев, используя трамплин из пустых ПЭТ-бутылок, выполнил зрелищные трюки, а фотограф Алексей Шабанов запечатлел эти яркие моменты", — отмечает пресс-служба.

"Роза Хутор" с 2018 года ведет системную работу по заготовке вторсырья из образующегося на его территории мусора и поддерживает стабильно высокие показатели переадресации отходов картона и бумаги, пластика и стекла.

"Летом 2023 года совокупный объем собранного на курорте вторсырья превысил 1 тыс. тонн. В среднем ежемесячно мы направляем на рынок утилизации 14 тонн картона и бумаги, тонну пластика, 3-4 тонны стекла. Подобные акции привлекают внимание к проблеме мусорного загрязнения окружающей среды. Все участники туристской индустрии, от потребителей до отраслевых гигантов, должны предпринимать усилия для раздельного сбора и утилизации отходов", — цитирует пресс-служба директора по устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрия Колосова.

Подобная акция проводилась на курорте "Роза Хутор" и ранее — зимой 2021 года сноубордисты исполняли трюки на горе из макулатуры.

Единственный в России горный Вейк-парк был открыт на курорте "Роза Хутор" в 2020 году. Верхнее озеро, где он находится, заполнено водой, глубина водоема составляет более пяти метров, его зеркало занимает около 1,4 Га. В парке работают две реверсивные лебедки с автоматическим управлением: для начинающих и для продвинутых райдеров.