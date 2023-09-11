"Этим летом музеи региона посетили 1,3 млн человек, что на 15% больше, чем в 2022 году. В этот раз акцент был сделан на просветительских мероприятиях. При этом событий и площадок стало больше, а аудитория расширилась по интересам", — сказала министр культуры региона Татьяна Рыбкина на совещании в облправительстве в понедельник.

Проект традиционно стартовал с Международного дня музеев. 18 мая открылась новая точка притяжения в Музейном квартале — экспозиция, посвященная Левше, блохе и другим тульским секретам.

Прошло более 40 выставок, в том числе совместно с ведущими федеральными музеями, представления на открытом воздухе, состоялся театральный фестиваль "Толстой" и другие мероприятия.

Завершится проект в эти выходные. 16 сентября на Куликовом поле состоится масштабный праздник с традиционной исторической реконструкцией, а в воскресенье у стен Тульского кремля — первый всероссийский диджитал-фестиваль "Родина-герой" с мэппинг-концертом (3D-проекция).

"Уже началась подготовка к "Музейному лету в Туле" 2024 года", — отметила министр.