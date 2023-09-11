В этом году местом проведения фестиваля вновь станет стадион РГАТУ им. П.А. Костычева — последние два года праздник поводился на территории Лесопарка.

Гостей агрофестиваля ждет большая и увлекательная программа. Свои экспозиции представят 18 районов Рязанской области, пройдут выставка традиционных ремесел и промыслов, различные интерактивные мастер-классы и анимационные программы, состоятся выступления творческих коллективов.

Своих питомцев на праздник привезут как крупные сельхозпредприятия, так и небольшие фермерские хозяйства. Животных можно будет разглядеть, погладить и накормить, а также выбрать самых симпатичных! Запланированы показательные выступления конного клуба "Рязанский табунок" и катание на пони от Детского конного центра "Солнышко".

Также посетители увидят бассейн с рыбами, разводимыми в рязанских хозяйствах — в том числе такими экзотическими, как осетр и севрюга.

Рязанские пекари удивят посетителей всевозможными праздничными караваями из зерна нового урожая. Гости фестиваля смогут полюбоваться оригинальными караваями и проголосовать за лучший.

"Впервые в фестивале примет участие Музей рязанского хлеба "Пахнет хлебом", который открылся недавно на улице Почтовой. Каравай-победитель конкурса "Рязанский каравай 2023" после фестиваля планируется выставить в Музее рязанского хлеба", — говорится в сообщении.

Для маленьких гостей "Спожинок" будет работать фотозона с животными из сена и другими оригинальными арт-объектами в агро-стиле.

Все время проведения фестиваля будет работать выставка-ярмарка предприятий города Рязани, — производителей кондитерских изделий, чая, меда, молочной и мясной продукции.