На четвертом месте оказалась Тюмень, пятерку замыкает Сочи.

За ними следуют такие регионы, как Крым, Кузбасс, Дагестан, Мурманская и Вологодская области.

При этом Петербург был назван лидером по продвижению в каналах B2C и B2B для внутренней аудитории, а также на зарубежных направлениях.

По оценке вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, российский турпродукт — один из сложнейших в мире, количество уникальных объектов и маршрутов может превышать 20 тысяч, но туристы зачастую осваивают их самостоятельно.

"Все эти маршруты и города слабо представлены (за исключением Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи и еще ряда мест) в медиапространстве, в интернете. В основном их продвижением занимаются туристические компании. Да, как-то они рекламируются, но все это разрознено, эпизодично, в этом нет системы", — считает он.

Эксперты указывают, что в долгосрочной перспективе за массы туристов будут конкурировать между собой разные российские регионы, при этом в основном в "непляжном" сегменте.