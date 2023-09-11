"По предварительной информации, в результате падения сооружения высотой 5,5 метров, построенного для удержания грунта, погибла 23-летняя жительница Новосибирска. 26-летний житель города Великие Луки с ушибами госпитализирован в больницу Буйнакска. Оба — фотографы, которые приехали несколько месяцев назад с группой коллег", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обрушилась подпорная стена на базе отдыха на территории Чиркейского водохранилища.

"На месте работают сотрудники МВД и СКР по республике", — говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Минздрава республики сообщили, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

"В результате происшествия он получил черепно-мозговую травму. В стационаре Буйнакской центральной больницы мужчине 1997 года рождения выполняется весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, близ села Чиркей в Дагестане бетонная стена обрушилась на легковой автомобиль, один человек погиб, ещё один — госпитализирован.

Следователи СУ СКР по республике начали проверку по данному факту.