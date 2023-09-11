Всего в 2023 году посетить 15 бесплатных познавательных экскурсионных маршрутов по Оренбуржью сможет тысяча школьников — держателей социального сертификата, дающего возможность побывать в исторических местах и в заповедниках, на предприятиях народных промыслов, и на крупных промышленных площадках.

Так, во время тура "Оренбург — форпост России" юные путешественники знакомятся с Оренбуржьем в годы войны и с историей развития соляного промысла в Соль-Илецке.

На производстве "Оренбургские пуховницы" школьники своими глазами видят, как из козьего пуха возникают знаменитые оренбургские пуховые платки, а на заводе "Уральская Сталь" — как в действительности закаляется сталь.

"Бузулукская сказка" и "Погружение в таинственный мир природы" знакомят с уникальным памятником природы — Бузулукским бором, а участники тура "Степь и ветер" проходят эко-тропу "Дыхание степи", которая ведет к единственному в России Центру реинтродукции лошади Пржевальского.

Программа бесплатных путешествий по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" стартовала в Оренбургской области в конце июля.

В 2023 году Оренбургская область вошла в число регионов, где реализуется государственный социальный заказ в сфере туризма.

"Это одна из составляющих национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который позволит нашим школьникам совершить небольшие познавательные поездки по родному краю, лучше узнать культуру, традиции, природу региона, расширить кругозор", — отметил ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По информации пресс-службы, в рамках программы на одного школьника приходится один социальный сертификат номинальной стоимостью 5200 рублей.

Поездки по специально разработанным маршрутам обеспечивают школьникам ряд местных операторов.

Чтобы отправить ученика в путешествие, родитель или законный представитель должен заключить договор с туроператором (оплата путешествия социальным сертификатом) через личный кабинет родителя на официальном портале "Детский туризм в Оренбурге и области".

В настоящее время подобные туристические программы реализуются в 29 регионах России.