"Владивостокская крепость для всех является уникальным местом посещения. Здесь мы просим поручить правительству РФ организовать работу по реставрации этого музея-заповедника", — сказал Кожемяко на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, которое проводит во Владивостоке президент.

Также Кожемяко считает необходимым обратить внимание на восстановление облика исторического центра Владивостока. Он попросил главу государства поручить правительству организовать реновацию центра города в 2024-2030 годах. Владивостокская крепость — уникальный архитектурный памятник, объекты которого возводились в 1899-1914 годах. Крепость включает в себя более 800 сооружений: береговые батареи, форты, капониры и другие объекты. Государственный музей-заповедник "Владивостокская крепость" создан в 2019 году.