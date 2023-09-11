Полеты по маршруту будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям на авиалайнерах Boeing-737-300 вместимостью 148 пассажиров.

"Выход на российский рынок еще одного зарубежного перевозчика говорит о высокой востребованности Сочи, как трансферного узла на юге России, а также традиционно высоком спросе на перевозки между Россией и Арменией. Начало полетов новой авиакомпании из Армении подтверждает стабильность пассажиропотока на линии Сочи-Ереван даже в период межсезонья и предстоящей зимней навигации", — приводятся в сообщении слова директора по авиационной коммерции "Аэродинамики" Александра Никонова.

В настоящее время полеты по направлению Ереван-Сочи-Ереван выполняют семь авиакомпаний: "Россия", "Азимут", Red Wings, FlyArna, FlyOne, Armenian Airlines и Shirak avia. В период осенне-зимнего расписания полетов по этому маршруту будут выполняться 30 рейсов в неделю (с учетом рейсов Armenia Airways).

В октябре 2023 года авиакомпания "Победа" планирует начать перелеты из Сочи в Гюмри (Армения).

Авиакомпания Armenia Airways базируется в аэропорту "Звартноц" (Ереван). Согласно пресс-релизу аэропорта, в парке авиакомпании четыре лайнера Boeing-737.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом на юге России: с февраля прошлого года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Вместе с Краснодаром и Анапой аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании 2023 года аэропорт обслуживает полеты по 54 внутренним и 22 международным направлениям. Его пассажиропоток по итогам 7 месяцев 2023 года вырос на 18% по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года и составил 7,73 млн человек.