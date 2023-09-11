"Проект завтра будет отмечать свою годовщину. В 2016 году вышло самое первое постановление правительства, согласно которому наша программа стартовала. За эти семь лет участниками проекта стали более 85 тысяч петербуржцев. Эта цифра постоянно растет", — сказал он на пресс-конференции в "Интерфаксе" в понедельник.

Иванов добавил, что количество объектов культурного наследия, которые благодаря проекту удалось открыть для петербуржцев, достигло трех сотен. При этом с этого года кураторы проекта отмечают, что участниками все чаще становятся и туристы из других городов России.

Специально к юбилею в сентябре проект подготовил несколько "премьерных" экскурсий по памятникам, которые ранее не были представлены в программе.

"Один из этих объектов — Шуваловский парк. Изюминкой, эксклюзивом этой экскурсии будет посещение дворцовой территории, самого дворца — мы договорились с нынешними пользователями, собственниками объекта. Он готовится к реставрации, но до начала работ пока есть возможность жителям там побывать", — сказал Иванов.

С 20 сентября в программе также появится специальная экскурсия "Три века Ботанического сада Петра Великого". К завершению подходят переговоры о возобновлении экскурсий по Малому мраморному дворцу — дворцу Кушелева-Безбородко.

Всего в этом году запланировано рекордное количество мероприятий: 1220 экскурсий, лекций и квестов пройдут на различных объектах Петербурга. Сезон в 2023 году впервые продлится до конца декабря.

Первый заместитель главы комитета по охране памятников (КГИОП) Алексей Михайлов сообщил, что власти города рассматривают "Открытый город" как долгоиграющий проект.

"Со временем он стал приобретать масштабность, помимо экскурсий стали появляться волонтерские работы, квесты, разнообразие экскурсий увеличилось. Вовлекалось все большее количество горожан. Из года в год стараемся увеличивать сумму субсидии, в целом смотрим на проект как на очень долгосрочную перспективу", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в сезоне 2023 года проект "Открытый город" представил новые маршруты для детей.

"Открытый город" — совместный проект петербургского отделения ВООПИиК и КГИОП. В 2022 году в рамках "Открытого города" в Петербурге состоялось порядка 1,5 тыс. экскурсий, лекций и мастер-классов.