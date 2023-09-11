На внутренних линиях перевезено 4,3 млн пассажиров (-2,1% г/г), на международных — 934 тыс. (+95%).

Общий пассажирооборот группы увеличился на 12,5%, до 13,7 млрд пассажиро-километров, занятость кресел — на 1,1 процентного пункта (п.п.), до 91,7%.

За 8 месяцев пассажиропоток группы вырос на 16,2%, до 31,2 млн человек. Согласно обновленному прогнозу руководства "Аэрофлота", за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.