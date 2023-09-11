"Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются курорты Домбай и Архыз, а также туристический комплекс "Медовые водопады"", — говорится в сообщении.

В частности, курорт Архыз за летний сезон посетили 153 тыс. человек, курорт Домбай — 190 тыс. туристов, а ТК "Медовые водопады" — 45 тыс. отдыхающих.

По словам главы Минтуризма и курортов КЧР Расула Текеева, увеличение турпотока связано с реализацией инвестпроектов в сфере туризма, строительством новых объектов и работой по продвижению туристической привлекательности региона.

Как сообщалось, в 2022 году Карачаево-Черкесия приняла 1 млн 923 тыс. человек, турпоток вырос почти на 10%.

По итогам 2023 года республика планирует принять 2,1 млн туристов, увеличив турпоток на 10%.

Вместе с тем глава КЧР Рашид Темрезов в ходе доклада-послания региональному парламенту в июне этого года сообщил, что к 2030 году в Карачаево-Черкесии ожидается увеличение потока туристов до 4 млн человек.

На сегодняшний день туристов на курортах Карачаево-Черкесии принимают более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью в 52 км.