Это первый международный рейс "ЮВТ Аэро" на центральноазиатском направлении.

Полеты в Самарканд будут осуществляться на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200 по субботам, обратные рейсы в Казань — по воскресеньям.

"Мы видим огромные возможности для развития Поволжья, поэтому считаем, что рейс по маршруту Казань — Самарканд — Казань может выполняться намного чаще, чем один раз в неделю", — приводятся в пресс-релизе слова директора коммерческого департамента компании Air Marakanda (управляет аэропортом Самарканда) Дмитрия Мартыненко.

Базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429. Единственным владельцем "ЮВТ Аэро" на конец 2022 года, согласно ее отчетности, являлся Александр Яшин. Более свежих данных компания не публикует.