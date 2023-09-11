Мужчин признали виновными в совершении преступлений по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"Круподерщикову назначено 6 лет в колонии общего режима, Ильину — 5 лет в колонии общего режима", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 18 июня 2016 года 47 детей и четыре инструктора из лагеря компании ООО "Парк-Отель "Сямозеро" вышли в плохую погоду в водный поход на двух лодках и плоту. Они попали в шторм. 14 детей погибли. В МЧС отмечали, что инструкторами детей были неопытные студенты. Сообщалось, что лагерь был переполнен и детей оправляли в походы из-за нехватки спальных мест.

В марте 2019 года Петрозаводский горсуд вынес приговор по делу о гибели детей. На скамье подсудимых находились шесть человек, трое из них были оправданы. Так, экс-директор лагеря Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов получили по 9,5 лет в колонии общего режима. Экс-инструктор Круподерщиков был оправдан за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но признан виновным в оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ), за что получил восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении, однако был освобожден по истечению срока давности.

Оправдательный приговор вынесли врио руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Людмиле Котович, экс-руководителю управления Анатолию Коваленко и бывшему инструктору Ильину в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. Позднее кассационный суд удовлетворил представление заместителя генерального прокурора РФ об отмене оправдательного приговора Круподерщикову и Ильину и направил дело на новое судебное рассмотрение.

Кроме того, были осуждены бывшие сотрудницы департамента труда и социальной защиты Москвы Татьяна Барсукова и Елена Семкина (по ст. 293 УК РФ — халатность), которые были ответственными за организацию оздоровительного отдыха несовершеннолетних.