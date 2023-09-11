48 таких маршрутов, а также стратеги по их продвижению, были созданы и затем презентованы на церемонии закрытия мероприятия.

Участники "Ладоги" представили и другие свои разработки. Это, в том числе, аудиогид по городам "Серебряного ожерелья", проект пешей экскурсии по Петрозаводску "От завода до храма: путь души", мотофестиваль "Шустрая Белка", иммерсивный sup-спектакль в Старой Руссе и гастрономический фестиваль северорусской кухни "Морошка".

Форум "Ладога" проходил в Лужском районе Ленинградской области 4-10 сентября. Его участниками стали 750 молодых людей со всех регионов России: специалистов сферы туризма, членов молодежных патриотических организаций, молодых сотрудников музеев и библиотек, журналистов и блогеров, которые погрузились в темы развития внутреннего туризма и патриотического воспитания молодежи.

В этом году форум проходил в 15-й раз. Его организаторы — комитет по молодежной политике Ленинградской области и Росмолодежь.