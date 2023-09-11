"Особенной востребованностью у туристов, побывавших в северной столице, пользуются Выборг, Калининград, Псков, Вологда, Печоры, Великий Новгород, Ивангород", — говорится в сообщении со ссылкой на данные, оглашенные на заседании совета при полномочном представителе президента в СЗФО.

Уточняется, что за последний год число туристических поездок на Северо-Запад России выросло на 20,5%, в Петербург — на 33%, что опережает прирост в среднем по внутренним направлениям страны.

"По данным туристских администраций регионов, суммарный турпоток СЗФО в 2022 году превысил 18 млн прибытий", — говорится в сообщении.

Межрегиональный туристический проект "Серебряное ожерелье" объединяет сеть маршрутов по регионам Северо-Запада России, где сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Реализуется с 2012 года. В 2023 году столицей "Серебряного ожерелья" стал город Сольвычегодск Архангельской области.