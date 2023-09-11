"Монумент был возведен в ходе благоустройства территории, которое выполнено в рамках проекта по строительству школы и культурно-досугового центра. Автор памятника — член Союза художников Москвы, декан Московского государственного академического художественного института имени В.И.Сурикова Евгений Тетерин — взял за основу идеи образ многодетной крестьянской семьи, наполнил композицию символическими акцентами и элементами", — говорится в сообщении.

Установленная скульптура имеет две составляющие. Первая — это сама семья, а вторая — часть их дома, которую можно рассмотреть как внутри, так и снаружи. Крестьянская изба является интерактивным элементом: из разных точек обзора в оконных проемах видны пейзажи села, церковь или сами члены семьи. Во внутреннем убранстве дома ключевым элементом композиции стало золотое яйцо, которое символизирует сохранение жизни и традиций.

Ранее сообщалось, что в селе введен новый культурно-досуговый центр "Тургиновский", а также детский сад и школа.