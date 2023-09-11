"Этим летом в Краснодарском крае отдохнули 9,7 млн человек со всей страны. Несмотря на то, что высокий летний сезон завершен, отели и гостиницы на Черноморском побережье заполнены на 92%, на Азовском — на 91%", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что гостей, кроме отдыха у моря, привлекают разные активности — походы, экскурсии, велотуры, а также винный и гастротуризм.

"Важно, чтобы те, кто побывал у нас впервые, захотел вернуться в любое время года. Поэтому и дальше будем создавать комфортные условия — обустраивать пляжи, открывать новые гостиницы, организовывать интересные программы", — добавил Кондратьев.