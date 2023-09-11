"По состоянию на 1 сентября 2023 года туристический поток в город Севастополь составил 207 тыс. человек, за аналогичный период 2022 года Севастополь посетило 344 тыс. человек. Одна из главных причин данной динамики — это транспортная логистика", — говорится в ответе на запрос агентства.

По данным управления туризма, некоторые предприятия решили приостановить деятельность с целью оптимизации расходов, однако сведений о критическом состоянии каких-либо объектов туротрасли в ведомство не поступали.

В настоящее время власти рассматривают заявки на федеральные выплаты в размере 4 МРОТ на каждого сотрудника, в городе действуют налоговые льготы. По окончании сезона будет поднят вопрос о необходимости дополнительных мер поддержки.

"В настоящее время ранних бронирований на осенний период нет. Глубина бронирования составляет не более 15-20 дней", — добавили в управлении.

Как сообщалось, турпоток в Севастополь ежегодно рос на 12-13%. В прошлом году он начал снижаться после прекращения авиасообщения.

В Крыму и Севастополе действуют высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.