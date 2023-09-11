Фестиваль прошел в минувшие выходные в рамках празднования Дня города-героя Тулы и Тульской области.

"Фестиваль объединил на своих площадках лучшие российские творческие коллективы, молодежные и детские духовые оркестры. В нем приняли участие 11 коллективов из Тулы, Калуги, Москвы, Липецка, Тамбова, Владимирской области, Ярославля, Республики Татарстан, Херсонской области", — говорится в сообщении.

Участниками от Тулы стали Губернаторский духовой оркестр областной филармонии и оркестр Управления Росгвардии по Тульской области.

"Туляки всегда с нетерпением ждут это событие, которое объединяет людей разных возрастов и интересов. Каждый год география фестиваля расширяется. А в последние годы в нем принимают участие духовые оркестры из новых регионов России", — сказала заместитель председателя правительства региона Ольга Гремякова.

Свои программы в Туле также показали Центральный военный оркестр министерства обороны РФ и оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

Кульминацией праздника стало торжественное шествие духовых оркестров по проспекту Ленина, выступления и дефиле участников фестиваля на главной площади Тулы.

В этом году фестиваль в Туле стал частью Всероссийского молодежного фестиваля духовых оркестров "С тобой, страна!".