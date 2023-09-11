"В минувшем августе мы достигли исторического максимума, зафиксировав за месяц более 220 тысяч гостей, посетивших наш курорт. Мы рассчитываем на стабильный туристический поток. Осень в горах — очень красива и многих привлекает возможность ее увидеть. Надеемся и на отличный снежный сезон, и пока синоптики в долгосрочных прогнозах подтверждают наши надежды", — подчеркивает пресс-служба.

По данным курорта, в этом сезоне открылись новые пешие тропы в горах, появился еще один эко-отель — глэмпинг "Эндемик", открыт парк альпак "Пача Мама". "При этом нагрузка на курорт распределяется равномерно. Наши гости очень любят посещать смотровые площадки на Роза Пик, самую высокую точку Сочи — Каменный столб, особенно летом, "Парк водопадов Менделиха", где расположен опять же самый высокий в регионе водопад — "Золотой"", — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора курорта "Роза Хутор" Рушана Сабирова.

По его мнению, стабильный рост туристического потока на сочинский курорт будет продолжаться, поскольку существенного изменения структуры спроса внутри страны пока не предвидится.

"Мы отмечаем для себя продолжение уже известного рыночного тренда — сокращение времени от бронирования до заезда. И этот фактор влияет на динамику ценообразования. При планировании отдыха нужно учитывать, что чем ближе к моменту заезда в отель — тем выше стоимость проживания", — добавил Сабиров.

Ежегодно курорт "Роза Хутор" посещают около 1,8 млн гостей.