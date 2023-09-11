«Статус национального получили маршруты Кемеровской и Мурманской областей, а также маршрут, объединяющий Татарстан, Чувашскую Республику и Республику Марий Эл. Решение о присвоении статусов принял экспертный совет при Минэкономразвития по результатам рассмотрения заявок регионов», — говорится в сообщении.

Как заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке директор департамента развития туризма Минэкономразвития Алимбек Хидзев, появление новых национальных маршрутов поможет регионам в раскрытии туристского потенциала и позволит сделать популярные объекты посещения более доступными.

«Для субъектов это хороший инструмент привлечения дополнительного туристического потока, а также получения мер поддержки. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» регион может получить грант на обустройство национального туристического маршрута. В этом году мы поддержали около 180 таких инициатив», – цитирует его пресс-служба.

Межрегиональный маршрут «Великий Волжский Путь» протяженностью около 500 км открывает туристам культурные и природные достопримечательности, этнические традиции и кухни регионов Поволжья. Он включает Казань, Йошкар-Олу и Чебоксары, а также остров Свияжск.

Маршрут Кемеровской области «Горная Шория. К детям тайги» предлагает этническую программу, позволяющую познакомиться с бытом и культурой малого коренного народа Горной Шории – шорцев. В рамках маршрута путешественникам предлагается посетить Шорский национальный парк и пройти несколько километров на моторных лодках, а также познакомиться с жителями таежного поселка, ведущими традиционный образ жизни.

Маршрут «Заполярный калейдоскоп» дает общее представление о Мурманской области, знакомит туристов с историей развития региона. Он включает посещение атомного ледокола «Ленин», интерактивного музея-выставочного центра «Апатит», а также поездку в саамскую деревню.

Как напоминают в министерстве, к сентябрю 2023 года статус национальных получили более 40 маршрутов по российским регионам.