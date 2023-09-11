Название фестивалю дано в честь 50-летия со дня выхода на мировые экраны легендарного фильма Феллини и Гуэрра "Амаркорд". Итальянский поэт, кинодраматург, художник и архитектор Тонино Гуэрра много раз бывал в России, дружил и сотрудничал с Андреем Тарковским и Беллой Ахмадулиной, Резо Габриадзе и Андреем Хржановским, Владимиром Наумовым и Славой Полуниным. Его жена и муза Лора Гуэрра лично выступит на предстоящем фестивале.

Кроме нее в числе почетных гостей заявлены народный артист РФ Юрий Башмет с русско-итальянской программой, народный артист РФ, кинорежиссер Владимир Хотиненко с рассказом о взаимном влиянии друг на друга советского и итальянского кинематографа, художник Александр Петлюра с перфомансом — создание скворечников для экспозиции "Городок птиц", мультипликатор Наталья Дабижа с мастер-классом "Куклы и люди в мультипликации".

Также ожидаются легендарный шеф-повар Антонио Баратто с гастротеатром "Любимые блюда представителей русского и итальянского кинематографа", доктор исторических наук, профессор Наталия Таньшина с лекцией "Россия-Италия. Сквозь века", председатель Совета Ассоциации парков России, доктор биологических наук Алексей Ретеюм об уникальных садах Италии и России, а также писатель, фотограф и публицист Юрий Рост, профессор, президент НИИ им. Бурденко, герой труда РФ Александр Коновалов и другие.

В программе фестиваля анонсированы разноплановые лекции, мастер-классы, гастротеатр, дискуссии, кинопоказы, концерты, выставки.

"Главная цель фестиваля "Амаркорд" — обращение к созидательной силе искусства, к красоте и мудрости в поисках нравственной опоры и поводов для гордости за свою страну. Укрепление культурных связей между Россией и Италией, взгляд на межнациональные отношения через призму творчества и взаимного уважения. Знакомство юного поколения с искусством своей страны, развитие формата интеллектуального семейного досуга", — рассказывают организаторы.

Выбор Тарусы в качестве места проведения они объясняют тем, что этот калужский город не зря называют "Русским Барбизоном". В советские времена здесь любили селиться и проводить время деятели культуры, науки и искусства, в числе которых Марина Цветаева, Белла Ахмадулина, Константин Паустовский, Святослав Рихтер, Иосиф Бродский, Булат Окуджава, Василий Поленов.