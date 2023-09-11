"Всего за 8 месяцев текущего года этот период республику посетили более миллиона отдыхающих, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом динамика роста турпотока по стране — 15%. До конца года прогнозируется рост турпотока до 1,4 млн человек", — написал Коков в своем телеграм-канале.

По данным главы региона, объем услуг, оказанных в сфере туризма за 8 мес. текущего года, составил около 10 млрд рублей, что на 14% больше аналогичного периода 2022 года.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года турпоток в Кабардино-Балкарию превысил 1,2 млн человек. Доходы туристической отрасли КБР от предоставляемых услуг в минувшем году составили 11 млрд рублей, на 13,4% превысив показатели предыдущего года.

Вместе с тем глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в ходе послания региональному парламенту в апреле 2023 года заявил, что к 2025 году регион планирует ежегодно принимать около 2 млн туристов.