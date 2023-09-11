Выступая на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, она напомнила, что 5 сентября авиакомпания Myanmar Airways International запустила прямые рейсы между Новосибирском и крупнейшим городом Мьянмы Янгоном с промежуточной посадкой в Мандалае.

«Это очень важная веха в отношениях, которая позволит нам принимать российских туристов. Мы стали ближе друг к другу, у нас есть прямые рейсы. Таким образом, мы улучшили транспортную доступность для туристов, и это важно для долгосрочного развития туризма в обеих странах», — подчеркнула министр.

По ее словам, Мьянма может быть воротами в Юго-Восточную Азию как для целей туризма, так и для развития бизнеса.

«Мы будем очень рады принять российских туристов, так как у нас улучшилась логистическая доступность, и показать им нашу прекрасную страну. Наше министерство совместно с Ассоциацией туризма предпринимают меры, чтобы внедрить программу, которую мы называем «Добро пожаловать, россияне». В рамках этой программы мы планируем организовать ряд ознакомительных поездок для 30 представителей, которых предложит Минэкономразвития РФ, и еще 5-10 лицензированных туроператоров. Плюс мы пригласим представителей российских СМИ, чтобы в конце сентября-начале октября представить Мьянму российским путешественникам и рассказать о возможностях страны. Мы рассчитываем, что после этой поездки к нам будет приезжать больше туристов из России, и что будут улучшаться бизнес-связи между странами», — добавила Тхет Тхет Кхайн.

По ее словам, для увеличения российского турпотока важно упрощать визовый режим, и такая программа уже есть со стороны Мьянмы. Кроме того, страна внедряет протокол по обеспечению здравоохранения и безопасности туристов. Минтуризма также организовало курсы русского языка для туроператоров Мьянмы, чтобы они могли более качественно обслуживать россиян.

«У Мьянмы огромное количество возможностей для туристов, которые хотели бы получить уникальный опыт. Уже сейчас страна круглый год привлекает туристов со всего мира, которые приезжают с самыми разными целыми. Это снежные вершины Гималаев на севере, ряд объектов культурного наследия ЮНЕСКО в наших древнейших городах и уникальный архипелаг из 180 островов с белоснежными пляжами в Андаманском море на юге страны. Мьянма развивает культурный, этнический, морской туризм и многое другое. До начала пандемии в 2019 году мы приняли 4,6 млн туристов. В 2022 их число составило 233 тыс. Наши основные рынки – Таиланд, Япония и Корея. У нас около 230 отелей и примерно 97 тыс. номеров. Около 80 иностранных инвесторов вкладывают в строительство отелей и коммерческих комплексов, общий объем инвестиций составляет около $5,5 млн долларов», — сказала она.

Министр сообщила, что 12 сентября на Восточном экономическом форуме запланирована официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании и развитии туризма между РФ и Мьянмой.

«Мы намерены его активно использовать, чтобы развивать инвестиции и туризм. Это также интересная возможность для российских предпринимателей, которых мы приглашаем инвестировать в нашу страну», — подчеркнула Тхет Тхет Кхайн.