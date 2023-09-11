Отмечается, что стороны договорились о расширении терминала аэровокзального комплекса при условии роста пассажиропотока. В этом случае в 2024 году начнется проектирование расширения нового терминала. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность аэропорта.

В рамках соглашения также предусмотрена модернизация производственно-технической базы существующего аэропорта и обновление его оборудования. Сумма инвестиций не уточняется.

Пресс-служба напоминает, что по итогам первого полугодия на внутренних субсидируемых рейсах пассажиропоток вырос в 3,3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В связи с этим число межрегиональных субсидируемых направлений было увеличение с 15 до 18.

Субсидируемые перелеты совершаются из Перми в Самару, Ярославль, Нижневартовск, Барнаул, Казань, Минеральные Воды, Сургут, Новосибирск, Тюмень, Уфу, Махачкалу, Минск, Мурманск, Нижний Новгород, Калининград, Астрахань, Волгоград, Владикавказ и Когалым.

Как сообщалось, международный аэропорт "Пермь" в январе-июне 2023 года обслужил 917,5 тыс. пассажиров, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На внутренних направлениях пассажиропоток превысил 845 тыс. человек (рост на 27%) , на международных — 72 тыс. человек (рост на 46%).

Новый терминал пермского аэропорта открыт в 2017 году. Общая площадь аэровокзала составляет 31 тыс. кв. м. Аэропорт рассчитан на пассажиропоток до 3 млн человек в год.