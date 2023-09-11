Приобретатели токенов получат возможность не просто пожертвовать свои средства на сохранение российского и мирового культурного наследия, но и стать обладателями оцифрованных прав на продукт, созданный в процессе реставрации.
Первыми произведениями искусства, на основе которых в рамках пилотного проекта были выпущены ЦФА, стали три всемирно известные фрески мастерской и школы Рафаэля из собрания Государственного Эрмитажа: "Венера и Амур на дельфинах", "Венера и Адонис" и "Венера, вынимающая занозу".
Проект, получивший название "Цифровое искусство", направлен на использование современных блокчейн-технологий для сохранения, реставрации и продвижения культурного наследия России — в частности, предметов искусства из собрания Эрмитажа, а в будущем — и других музеев страны, говорится в пресс-релизе.
Партнерами проекта выступают первая российская токенизационная платформа "Атомайз", которая возьмет на себя размещение и оборот созданных в рамках проекта цифровых финансовых активов, а также Росбанк, на ресурсах которого будет осуществляться идентификация пользователей. Это гарантирует защиту юридических прав как участников проекта, так и будущих приобретателей токенов.
"Мы абсолютно уверены в том, что развиваемые "Интерросом" высокотехнологичные направления, в частности, блокчейн и связанные с ним возможности, могут найти свое применение не только в бизнесе, но и в таких сферах, как наука, культура и благотворительность", — прокомментировал генеральный директор компании "Интерроса" Сергей Батехин.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что NFT позволят зафиксировать промежуточные состояния фресок, которые появляются только на этапах реставрации и затем исчезают. В процессе реставрации выяснилось, что росписи переделывались под вкусы последующих эпох, то есть поздние записи скрывали фрески учеников Рафаэля, пояснил глава Эрмитажа: "В этом и смысл NFT — сделать уникальное, чего не было и уже не будет".
"Цифровое искусство" стало первым в России проектом по выпуску NFT, осуществленным в полном соответствии с российским законодательством, без участия зарубежных блокчейн-платформ и криптобирж. Эта новая схема, как пояснил Пиотровский, будет использоваться Эрмитажем для того, чтобы "и дальше создавать "Эрмитаж в облаках"- нашу резервную копию".
Послойное исследование и восстановление слоя каждой эпохи в цифровом формате может представлять особенный интерес, так как позволяет пролить свет на часто меняющиеся политические обстоятельства, замыслы художников и планы заказчиков, говорит заведующий кафедрой истории искусства и гуманитарных наук МГХПА имени Строганова, член-корреспондент Российской Академии Художеств Кирилл Гаврилин.
"Благодаря NFT-технологиям музеи пытаются решить сразу несколько задач. Во-первых, повысить свои доходы. Во-вторых, расширить аудиторию, особенно, музеи заинтересованы в расширении молодой аудитории — в русле политики десакрализации музея, который должен резко расширить свои границы, и стать более доступной и менее элитарной институцией", — пояснил Гаврилин.
"Полноценная реставрация таких значительных произведений искусства — это очень дорогостоящее предприятие. Иногда реставрация длится годами...Все крупные реставрационные проекты в международном формате, как правило, поддерживаются крупным бизнесом. И мы очень рады, что в России появляются такие примеры, как сотрудничество "Интерроса" и Эрмитажа", — сказал он.