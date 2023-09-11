"В настоящее время на разных этапах у нас в работе находятся 18 аэропортов и три объекта морской инфраструктуры. Модернизация этих объектов, с одной стороны, будет способствовать обеспечению связности регионов и развитию транспортных направлений, с другой — позволит значительно повысить пассажиро- и грузопоток в округе", — отметил Гуров.

По его словам, уже в этом году планируется завершить реконструкцию аэродромной инфраструктуры в Якутске, Вилюйске, Усть-Нере, Черском, Петропавловске-Камчатском (Елизово), Усть-Камчатске и Певеке.

"А в аэропорту Благовещенска завершена укладка взлётно-посадочной полосы, ведётся подготовка документов на ввод", — подчеркнул Гуров.

Он отметил, что в следующем году работы продолжатся в аэропортах: Полярный, Мирный, Сокол, Охотск, Беринговский, а также в морском порту Петропавловска-Камчатского.