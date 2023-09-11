Фестиваль был создан в 2014 году по инициативе муниципальных властей и коллектива Верхнеуфалейского историко-краеведческого музея.

"Организаторы приглашают известных звонарей России для того, чтобы уральские звонари могли познакомиться с техниками колокольных звонов других регионов, узнали секреты мастерства, обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы", — отмечает Минкульт.

В программе фестиваля также работа ремесленной и продовольственной ярмарки "Мастеровая губерния", где дадут мастер-классы по гончарному, кузнечному ремеслу, росписи посуды и другим традиционным народным ремеслам.

На первом фестивале выступили всего 5 звонарей и 34 мастера-ремесленника, в 2022 году приехали 27 звонарей и 68 мастеров. В этом году мероприятие получило статус всероссийского, участие в нем уже подтвердили 31 звонарь и 50 мастеров, уточняет пресс-служба.

Так, в Верхний Уфалей приедет звонарь храма Преображения Господня в Лесном (Санкт-Петербург) Екатерина Ермилова. Она представит звоны "Преображенский", "Девичий" и "Красный", также проведёт мастер-классы на одной из передвижных звонниц.

Еще одним почетным участником станет руководитель Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии, преподаватель Новосибирской школы звонарей, руководитель Музея колокольного звона (Новосибирск) Алексей Талашкин.

Для гостей и участников выступят известные фольклорные коллективы, исторический театр "ЧУДЫ" из Перми с кукольным представлением "Театр Петрушки". Будет работать фольклорные площадки, пройдут виртуальные экскурсии по экспозициям мультимедийного парка "Россия — Моя история".

Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и митрополита Челябинского и Миасского Алексия.