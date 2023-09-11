"Обсуждали с председателем правительства РФ вопрос строительства аэропорта в Балаково. Решение принято. Поручение дано. У нас в ближайшее время этот вопрос будет формализован в рамках госпрограммы и появится уже не только перспектива, но и уверенность в том, что такой аэропорт будет. Там более 9 млрд рублей инвестиций на строительство (взлетно-посадочной — ИФ) полосы", — сказал Володин в ходе рабочей поездки в Саратовскую область. Видеозапись выступления опубликована в соцсетях.

Действующая программа модернизации и расширения магистральной инфраструктуры рассчитана до конца 2034 года, в ней нет проекта аэропорта Балаково.

По информации осведомленного источника, Минтрансом РФ заявлена потребность в бюджетном финансировании этого проекта в объеме 3 млрд рублей в период 2025-2026 годов.

Ранее соинвестором проекта называлось АО "Металлургический завод Балаково" холдинга "Новосталь-М".

"От намерений возродить аэропорт в Балаково компания тоже не отступила. Проект остается в силе. Однако в связи с корректировкой в части экспортных доходов, к сожалению, немного передвинулись сроки реализации проекта", — говорил в интервью "Интерфаксу" губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в конце прошлого года.

В конце июня текущего года метзавод "Балаково" и "Новосталь-М" учредили ООО "Аэропорт Балаково" с долями участия 99% и 1% соответственно, свидетельствует ЕГРЮЛ.

О сохранении планов строить аэропорт в формате ГЧП сообщили и в правительстве Саратовской области.

"Потенциальным инвестором по строительству аэропорта проведены работы по разработке предпроектной документации. Работа в данном направлении продолжается", — сказали в правительстве региона в ответ на запрос "Интерфакса".

"Новосталь-М" на запрос "Интерфакса" не ответил.

Реконструкция аэропорта Балаково рассматривается на месте бывшего аэродрома ("Малая Быковка"), который в 2001 году был закрыт и исключен из реестра аэродромов.

В Саратове с августа 2019 года действует новый аэропорт "Гагарин". Терминальный комплекс возведен на деньги холдинга "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга), инвестиции в него составили 7,7 млрд рублей. Создание аэродрома финансировало государство, на это было выделено 7,2 млрд рублей.