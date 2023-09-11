"Мы приступили к работам по обновлению любимого парка жителей Егорьевска в марте. На сегодняшний момент работы практически завершены и парк открыт для прогулок. На территории в 25 гектаров созданы все условия для комфортного отдыха. Мы ожидаем, что парк станет точкой притяжения не только для егорьевцев, но и для гостей из соседних городов", — приводит слова министра благоустройства Михаила Хайкина пресс-служба ведомства.

В парке оборудовали роллерную трассу, велодорожки и тротуары, установили многофункциональную сцену, входные группы, павильоны, смотровую площадку "Голубой вагон" и тематические детские игровые площадки по мотивам сказок Эдуарда Успенского. Известный детский писатель родился в Егорьевске. Территорию озеленили, установили современные уличные светильники. Скоро в зоне отдыха появятся камеры видеонаблюдения.

Работы по благоустройству парка проведены в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".