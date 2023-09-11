«К этой работе нужно привлекать все заинтересованные стороны, формировать программы путешествий в том числе с учетом мнения самих школьников. Планируем включить разработанные маршруты в программы субсидирования школьных поездок, в реестр Минпросвещения, а также в проект «Больше, чем путешествие». Эти меры позволят школьникам и студентам познакомиться с разными регионами России, узнать их историю, а многим из них такие путешествия помогут определиться с выбором будущей профессии», – цитирует пресс-служба его выступление на встрече с главой АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Чупшевой.

Всероссийская программа «Классная страна» позволяет интегрировать в образовательный процесс путешествия, которые расширяют кругозор школьников, повышают их мотивацию к учебе, помогают осознанно выбрать будущую профессию.

Как отметила Чупшева, для туроператоров разработаны специальные рекомендации по проектированию маршрутов.

«В этом году мы планируем подготовить больше 100 образовательных программ путешествий по пяти трекам: «Культура», «История и патриотизм», «Спорт и здоровый образ жизни», «Наука», «Экология». Удостоверения о повышении квалификации должны получить около тысячи участников региональных проектных команд из 22 субъектов», – добавила она.

Гендиректор АСИ также рассказала о реализации программы «Открытая промышленность». Уже более 500 предприятий из 50 регионов создали профориентационные программы и экскурсии, запустили стажировки для студентов. В 2022 году российские заводы и фабрики посетили больше 800 тыс. человек, а в этом году только в первом полугодии – более 600 тыс. туристов.