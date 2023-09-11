"За последний год в Петербурге в 26 раз увеличилось количество маршрутов, которые предусматривают посещение общественных пространств и других объектов новой туристской географии. Только за апрель 2023 года в городе появилось 17 оригинальных турпродуктов", — говорится в сообщении со ссылкой на заместителя главы комитета Нану Гвичию, выступившую на международном форуме "Север-Юг: комфортная среда" в Ханты-Мансийске.

Среди объектов-рекордсменов по запросам среди туристов в Петербурге стали музей-макет "Петровская акватория" и общественное пространство "Новая Голландия". Уточняется, что в рамках форума также обсуждалось развитие сотрудничества между Петербургом и Ханты-Мансийским автономным округом. В частности, речь шла о запуске совместного турпродукта, связанного с белыми ночами, проектов в сферах туризма и образования, привлечении петербургских инвесторов в гостиничную отрасль ХМАО и обмен опытом по подготовке кадров для развития арктического туризма.