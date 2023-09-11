Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на СМИ Кыргызстана, Бишкек создаст инфраструктуру и освободит отель от налогов на 10 лет, а азербайджанский инвестор построит комплекс за три года и трудоустроит 70% работников из числа местного населения.

Сорок девять лет будет действовать соответствующее двустороннее соглашение с правом дальнейшей его пролонгации. Как сообщал в июне 2023 года "Интерфакс-Азербайджан", азербайджанская компания построит в Кыргызстане 5-тизвездочный отель. Договоренность о строительстве такого отеля была достигнута на уровне лидеров Азербайджана и Кыргызстана.